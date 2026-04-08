01:57 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026

-

01:57 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-olimpiada-dos-trabalhadores-congresso-tecnico-acontece-nesta-quarta-feira-08-04-26

Olimpíada dos Trabalhadores: Congresso técnico acontece nesta quarta-feira

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (8) acontece o congresso técnico da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas. A reunião está marcada para as 14h, na Secretaria de Esportes, no Centro Administrativo da Prefeitura, no quarto andar.
Esta será a 46ª edição da Olimtra, a maior festa do esporte do município. A edição de 2026 tem 52 empresas e instituições inscritas.
No congresso técnico da olimpíada é obrigatória a presença de representantes das organizações inscritas. Na ocasião haverá divulgação da tabela oficial com datas, locais e horários de todas as competições.
A Olimpíada dos Trabalhadores começa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O campeonato durará o mês todo com jogos e provas em diversos locais. Ao todo, devem participar mais de mil atletas trabalhadores, em várias modalidades.

Modalidades
Entre as modalidades esportivas da competição estão atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, corrida rústica, futsal, futevôlei, futebol de campo, futebol society, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, natação, peteca, tênis, vôlei, vôlei de areia e xadrez.
Mais informações: 3697-2081.

Leia Também

foto-interbairros-tem-novo-ciclo-de-jogos-nesta-semama-08-09-26

Interbairros tem novo ciclo de jogos nesta semama

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – De quinta a domingo (9 a 12) acontecem novos jogos do Campeonato Interbairros 2026. A terceira rodada promete muita emoção e disputas equilibradas. A entrada

foto-reformas-pista-atletismo-07-04-2026

Reformas na Pista Municipal de Atletismo avançam por meio da Lei “Empresa Amiga do Esporte”

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Pista Municipal de Atletismo de Poços de Caldas vem passando por importantes melhorias estruturais por meio da Lei Municipal nº 9.869/2024, que instituiu o

foto-clube-de-judo-07-04-2026

Treino de Páscoa no Clube de Judô Poços de Caldas reúne mais de 110 atletas em manhã de festa e integração

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 4 de abril, o Clube de Judô Poços de Caldas transformou o rigor dos treinamentos em uma grande celebração de amizade

foto-campeonato-brasileiro-bocha-paralimpica-07-04-2026

Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica abre calendário oficial de competições do CIDEP

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Foi realizado, entre os dias 26 de março e 1º de abril de 2026, o Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica, dentro do projeto

foto-caldense-contratacao-06-04-2026

Caldense anuncia a contratação do goleiro Breno Moreira para o Módulo II

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue reforçando seu elenco para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II e confirmou a chegada do goleiro Breno Moreira, de

foto-ciclista-gijo-07-04-2026

Ciclista Gijo conquista título em Congonhas

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – O ciclista poços-caldense Luiz Lotti Neto, “Gijo”, conquistou o primeiro lugar na primeira etapa da International Estrada Real XCO, realizada na cidade de Congonhas (MG).

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco