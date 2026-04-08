Olimpíada dos Trabalhadores: Congresso técnico acontece nesta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (8) acontece o congresso técnico da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas. A reunião está marcada para as 14h, na Secretaria de Esportes, no Centro Administrativo da Prefeitura, no quarto andar.

Esta será a 46ª edição da Olimtra, a maior festa do esporte do município. A edição de 2026 tem 52 empresas e instituições inscritas.

No congresso técnico da olimpíada é obrigatória a presença de representantes das organizações inscritas. Na ocasião haverá divulgação da tabela oficial com datas, locais e horários de todas as competições.

A Olimpíada dos Trabalhadores começa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O campeonato durará o mês todo com jogos e provas em diversos locais. Ao todo, devem participar mais de mil atletas trabalhadores, em várias modalidades.

Modalidades

Entre as modalidades esportivas da competição estão atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, corrida rústica, futsal, futevôlei, futebol de campo, futebol society, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, natação, peteca, tênis, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

Mais informações: 3697-2081.