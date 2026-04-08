Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, abre Arte da Palavra de 2026

Poços de Caldas, MG – O Sesc em Minas, integrado ao Sistema Fecomércio MG, dá início às atividades do projeto Arte da Palavra em 2026 na cidade de Poços de Caldas. A programação de abril começa nesta sexta-feira (10/4), às 19h, com apresentação de Midria na Unidade Sesc do município (rua Paraná, 229 – Centro).

No fim do mês, nos dias 29 e 30, mais duas edições do projeto serão realizadas, como parte das atividades do Flipoços (Festival Literário Internacional de Poços de Caldas). Nas ocasiões, acontecerão um debate com Aline Cardoso (PB) e Karou Dias (BA) e uma apresentação de Anelita Nuñes e Jeff Neferkruru (SC).

Midria é poete e cientista social, mestranda em Antropologia na USP. Ganhou destaque em 2018 com a poesia A Menina que Nasceu sem Cor. Em 2020, lançou livros com o mesmo título, incluindo versão infantil. Em 2022, participou da FLIP com Cartas de amor para mulheres negras. No ano seguinte, foi capa da Revista Glamour e destaque da geração Z na Vogue, além de publicar Desamada pelo Grupo Editorial Record. Em 2024, estreou a dramaturgia poética Desamada e prepara um EP musical para 2025.

Sobre a Fecomércio MG e o Sesc em Minas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo cerca de 750 mil empresas e respondendo por mais de 50 sindicatos. Hoje sob a presidência de Nadim Donato, a Fecomércio MG atua há 87 anos como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o poder público e a sociedade.

Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários e comerciárias, empresários e empresárias e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Há quase 80 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Ação Social, a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte e a Cultura. Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 38 unidades fixas e 13 unidades móveis.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), hoje presidida por José Roberto Tadros, e atua ativamente na defesa dos interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Seu papel é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.