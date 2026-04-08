O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, deputado federal Patrus Ananias participa de uma Roda de Conversa na Câmara Municipal de Caldas sobre Terras Raras. O parlamentar é autor do projeto que tem por objetivo a suspensão das atividades minerárias na região conhecida como Planalto Vulcânico do Sul de Minas e a criação da Reserva Nacional de Terras Raras.

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Artistas cobram pagamentos

Artistas e empresas que participaram do Carnaval 2026 em Poços de Caldas cobram o pagamento pelos serviços prestados, ainda não quitados cerca de 60 dias após o evento. Segundo os profissionais, a Prefeitura informou recentemente que os valores serão pagos de forma parcelada entre abril e maio, o que gerou preocupação, já que as notas fiscais foram emitidas no início de março e os tributos vencem no dia 20 de abril.

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Dificuldades

Os prestadores afirmam enfrentar dificuldades financeiras, criticam a falta de comunicação prévia sobre o parcelamento e pedem a revisão do cronograma de pagamento.

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Capital simbólica

Poços de Caldas passou a ser, nesta quarta-feira (8), a sede simbólica do Governo de Minas Gerais até sábado (11), dentro do projeto Governo Presente, que descentraliza a administração estadual. A transferência simbólica foi oficializada no Teatro do Palace Casino.

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Investimento

Durante a cerimônia, o governador anunciou R$ 7,5 milhões em investimentos para reforço do armamento da Polícia Civil de Minas Gerais.

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Colégio Tiradentes

Foi confirmada a implantação do primeiro Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Poços de Caldas, com a Escola Estadual Dona Francisca Tamm Bias Fortes integrando a rede.

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Prefeito destaca diálogo

O prefeito Paulo Ney afirmou que a presença do Governo do Estado fortalece o diálogo e amplia oportunidades para novos investimentos.

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Convocação

A Prefeitura de Poços de Caldas convocou candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2025 para entrega de documentos e exames médicos no Centro Administrativo. Há vagas para diversas áreas como educação, saúde e serviços gerais. Os convocados devem comparecer em até seis dias úteis após a publicação. O não comparecimento implica eliminação automática do processo seletivo. A lista está no Diário Oficial.

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Convocação II

Também foram convocados candidatos aprovados no Concurso Público 001/2023 para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O prazo para apresentação é de cinco dias úteis. A lista está no Diário Oficial.