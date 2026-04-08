22:31 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026

-

22:31 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
Foto: Divulgação

Terras Raras

Data da Publicação:

08/04/2026

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, deputado federal Patrus Ananias participa de uma Roda de Conversa na Câmara Municipal de Caldas sobre Terras Raras. O parlamentar é autor do projeto que tem por objetivo a suspensão das atividades minerárias na região conhecida como Planalto Vulcânico do Sul de Minas e a criação da Reserva Nacional de Terras Raras.

**
Artistas cobram pagamentos
Artistas e empresas que participaram do Carnaval 2026 em Poços de Caldas cobram o pagamento pelos serviços prestados, ainda não quitados cerca de 60 dias após o evento. Segundo os profissionais, a Prefeitura informou recentemente que os valores serão pagos de forma parcelada entre abril e maio, o que gerou preocupação, já que as notas fiscais foram emitidas no início de março e os tributos vencem no dia 20 de abril.

**
Dificuldades
Os prestadores afirmam enfrentar dificuldades financeiras, criticam a falta de comunicação prévia sobre o parcelamento e pedem a revisão do cronograma de pagamento.

**
Capital simbólica
Poços de Caldas passou a ser, nesta quarta-feira (8), a sede simbólica do Governo de Minas Gerais até sábado (11), dentro do projeto Governo Presente, que descentraliza a administração estadual. A transferência simbólica foi oficializada no Teatro do Palace Casino.

**
Investimento
Durante a cerimônia, o governador anunciou R$ 7,5 milhões em investimentos para reforço do armamento da Polícia Civil de Minas Gerais.

**

Colégio Tiradentes
Foi confirmada a implantação do primeiro Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Poços de Caldas, com a Escola Estadual Dona Francisca Tamm Bias Fortes integrando a rede.

**
Prefeito destaca diálogo
O prefeito Paulo Ney afirmou que a presença do Governo do Estado fortalece o diálogo e amplia oportunidades para novos investimentos.

**
Convocação
A Prefeitura de Poços de Caldas convocou candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2025 para entrega de documentos e exames médicos no Centro Administrativo. Há vagas para diversas áreas como educação, saúde e serviços gerais. Os convocados devem comparecer em até seis dias úteis após a publicação. O não comparecimento implica eliminação automática do processo seletivo. A lista está no Diário Oficial.

**
Convocação II
Também foram convocados candidatos aprovados no Concurso Público 001/2023 para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O prazo para apresentação é de cinco dias úteis. A lista está no Diário Oficial.

Leia Também

foto-acessibilidade-colunao-07-04-2026

Acessibilidade

07/04/2026

A Prefeitura de Poços de Caldas sancionou a Lei que altera o Código de Posturas Municipais para garantir mais acessibilidade nos pontos de ônibus. A nova legislação determina a execução

foto-juca-cobra-colunao-06-04-2026

Inauguração/ Juca Cobra

06/04/2026

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, deverá inaugurar na próxima quinta-feira, 9, o Ginásio Poliesportivo Juca Cobra, na zona sul de Poços de Caldas. O espaço passou por ampla

foto-autuacao-02-04-2026

Nova autuação

02/04/2026

O Procon de Poços de Caldas autuou novamente, nesta quinta-feira, um posto após identificar irregularidade em bomba que fornecia volume inferior ao registrado. O bico foi interditado e a multa

foto-colunao-candidato-02-04-2026

Sai Damião

01/04/2026

Por meio do Ato Administrativo o prefeito exonerou, a pedido, José Benedito Damião do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. A medida passou a valer a partir

foto-denuncia-colunao-31-03-2026

Denúncia arquivada

31/03/2026

A Câmara Municipal de Poços de Caldas decidiu, nesta terça-feira (31), arquivar a denúncia contra o prefeito Paulo Ney de Castro Júnior (PSD). O placar foi de 8 votos favoráveis

foto-colunao-prefeito-curitiba-31-03-2026

Prefeito em Curitiba 

31/03/2026

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, visitou o Jardim Botânico de Curitiba durante estada na capital paranaense. O espaço é considerado referência nacional em integração

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco