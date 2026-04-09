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Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no bairro Santa Augusta

Data da Publicação:

09/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Militar realizou, na noite de terça-feira (7), uma operação no bairro Santa Augusta que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na prisão de dois homens suspeitos de tráfico ilícito de entorpecentes.
De acordo com a PM, a ação ocorreu durante uma batida policial em uma residência localizada na Rua Augusta, ponto já conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os militares visualizaram indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, alguns suspeitos tentaram fugir, sendo que um deles arremessou uma sacola contendo entorpecentes para um terreno vizinho.
Diante da situação, as equipes realizaram a intervenção no imóvel. Durante a abordagem, um dos suspeitos, de 28 anos, resistiu à ação policial e empurrou um militar de uma altura aproximada de seis metros. Foi necessário o uso diferenciado da força para conter o autor e garantir a segurança da equipe. O homem sofreu lesão na região nasal e foi encaminhado para atendimento médico.
Com o apoio de equipe especializada e de um cão farejador, os militares realizaram buscas na residência, onde foram localizadas e apreendidas diversas substâncias entorpecentes, entre elas 102 pedras de substância semelhante ao crack, porções e barras de maconha, porção de cocaína, porções de haxixe e 22 comprimidos de ecstasy/MDMA.
Além das drogas, a polícia também apreendeu dinheiro em espécie, balanças de precisão, aparelhos celulares, material utilizado para fracionamento dos entorpecentes e uma munição calibre .32.
Dois homens, de 28 e 43 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após atendimento médico, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

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