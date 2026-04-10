08:09 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026

foto-caldense-reforco-10-04-2026

Caldense anuncia mais um reforço para a temporada, meia João Antônio

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue se movimentando no mercado e confirmou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia João Antônio Rodrigues Gomes, de 26 anos, que chega para fortalecer o elenco da Veterana.
Natural de Porangatu (GO), João Antônio tem 1,80 m de altura e atua no meio-campo, posição em que se destaca pela visão de jogo e capacidade de criação. Fez base no Água Santa e no Villa Nova. Ao longo da carreira, o atleta acumula passagens por Ipatinga, Boa Esporte, Operário-MT e São José-AP.
Motivado com o novo desafio, o jogador destacou a importância de vestir a camisa alviverde e projetou os objetivos para a temporada. “Feliz em chegar na Caldense. Esse ano vamos em busca do nosso objetivo que é o acesso”, afirmou.
Com a chegada de João Antônio, a Caldense reforça seu elenco visando uma campanha sólida e competitiva, com foco total na conquista do acesso.

Ficha técnica:

JOÃO ANTÔNIO
Nome completo: João Antônio Rodrigues Gomes
Posição: Meia, atacante
Nascimento: 30/06/1999
Altura: 1,80 m
Origem: Porangatu (GO)
Clubes: Água Santa (base), Villa Nova (base), Ipatinga, CEOV Operário, Boa Esporte, São José-AP.

