Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abre concurso com 342 vagas para 2027

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) publicou os editais dos concursos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO 2027) e para o Curso de Formação de Soldados (CFSd 2027), oferecendo ao todo 342 vagas para candidatos que desejam ingressar na corporação em 2027.

As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de maio e 17 de junho de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Idecan (www.idecan.org.br).

Para participar, os candidatos deverão atender a requisitos como idoneidade moral, aptidão física, avaliação psicológica, ensino superior completo e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B. Para o Curso de Formação de Oficiais, é exigido nível superior em bacharelado ou licenciatura em qualquer área. Já para o Curso de Formação de Soldados, será aceito diploma de nível superior em bacharelado, licenciatura, tecnólogo ou curso sequencial.

Uma das novidades do concurso é a ampla concorrência, sem divisão de vagas por gênero. Os testes físicos, no entanto, continuarão com critérios adaptados, respeitando o princípio da isonomia entre os candidatos.

A carreira no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é considerada uma das mais respeitadas do país e envolve atuação em diversas áreas, como combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento terrestre, aquático e em altura, atendimento pré-hospitalar, resgates com produtos perigosos e proteção de vidas e patrimônios. Os aprovados no Curso de Formação de Soldados atuarão diretamente nas ocorrências, enquanto os formados no Curso de Formação de Oficiais exercerão funções de liderança e gestão operacional dentro da corporação.