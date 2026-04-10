Em 2005, a Caldense com Simião e um jovem elenco, venceu a Seleção Brasileira Sub-18 recheada de jogadores que fariam sucesso

Poços de Caldas, MG – No dia 07 de setembro de 2005, a Caldense recebeu a Seleção Brasileira Sub-18 no Ronaldão, em amistoso comemorativo do aniversário de 80 anos da Veterana e aos 26 anos do Estádio Municipal. A Seleção foi convidada por conta da parceria de Poços com a prefeitura de Nilópolis (RJ), em virtude de Poços ter sido escolhida na ocasião como tema da escola de samba Beija-Flor para o Carnaval de 2006.

A partida foi cercada de bastante expectativa, principalmente pelo fato de na ocasião a equipe alviverde contar com um elenco jovem, que estava em preparação para a Taça Minas Gerais 2005 e todos os atletas queriam mostrar serviço. Um bom desempenho proporcionaria uma excelente vitrine, já que enfrentar o Brasil tinha um peso diferente.

A Seleção Sub-18, por sua vez, se preparava para a Copa Sendai, a ser realizado no Japão e passou um período de treinos em Poços entre 30/08 e 08/09, com 17 atletas na delegação. Três jogadores da Veterana foram emprestados para completar os treinos coletivos da equipe durante a semana: João Paulo, Rodolfo e Dudu Purcino.

No dia 03 de setembro, o Brasil Sub-18 encarou a Seleção de Poços no Ronaldão e venceu o amistoso por 4 a 0. No dia do jogo com a Veterana, o recém-chegado técnico do Brasil, Renê Weber, escalou a seleção com um elenco recheado de promessas, alguns dos quais teriam grande projeção na carreira nos anos seguintes, como o volante Lucas Leiva (Grêmio, Liverpool, Lazio), o zagueiro David (Palmeiras, Flamengo, Santos), o atacante Marcelo Moreno (Cruzeiro, Grêmio, Flamengo), entre outros.

A Caldense, liderada pelo técnico Zezito, mandou a campo uma mescla de jogadores mais experientes como o zagueiro Paulista e o volante Clayton Arrabal, campeões mineiros em 2002, junto a diversos atletas da cidade que vinham em grande evolução, casos do zagueiro Tuta, o lateral Cleiton Chuteirinha, o atacante Wellington Simião, entre outros.

O jogo começou e logo Tuta abriu o placar de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio. No reinício da partida, Paulista tentou afastar uma jogada, deu azar e marcou contra, cedendo o empate. A Veterana reagiu com o atacante Magrão, também de cabeça, em novo escanteio. O jogo estava movimentado e não demorou muito para o Brasil empatar, com o zagueiro Luizão escorando uma sobra na entrada da pequena área. A partida estava em aberto, mas no segundo tempo, Tuta mergulhou de cabeça e marcou mais um, em nova jogada de escanteio, fazendo o terceiro e garantindo a vitória alviverde por 3 a 2. Pelo triunfo, a Veterana recebeu um belo troféu de cristal da Secretaria Municipal de Esportes.

Após a partida, os técnicos das equipes analisaram o desempenho de seus times. Renê Weber disse que o amistoso foi de grande valia na preparação da Seleção. “O trabalho foi bom, os preparativos foram ótimos. Fomos bem atendidos aqui em Poços de Caldas, não faltou nada. Ou seja, o objetivo da preparação foi atingido, independente do resultado do jogo. A diferença de maturidade física entre as duas equipe é grande, claro, devido a faixa etária distinta entre as equipes. Mas o importante é a gente fazer jogos de dificuldade para aprender com isso e desenvolver, esse é o objetivo do trabalho”.

Já Zezito enalteceu a grande apresentação alviverde frente a um adversário talentoso. “É um dos melhores testes para a gente, pois pegamos jogadores qualificados, jogadores que tem fundamentos bons, sabem jogar e é uma seleção. São jogadores que estão jogando nas principais equipes do país. Então pra gente foi bom porquê vai amadurecendo nosso time também”.

O Brasil Sub-18 depois foi campeão da Copa Sandai no Japão e a Caldense vice-campeã da Taça Minas Gerais 2005, ao ser superada pelo América-MG na final nos pênaltis.

Ficha técnica

07/09/2005: CALDENSE 3-2 SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-18

Amistoso Nacional. Local: Poços de Caldas (MG),

Ronaldão. Quarta 16h.

Gols: Tuta 5’, Paulista 7’ (contra), Magrão 23’, Luizão 32’ 1º; Tuta 14’ 2º

Juiz: Rogério Pereira da Costa (MG)

Auxiliares: Antônio Carlos dos Santos Júnior (LPF)

e João Poloniato (LPF)

Público: 400 pagantes aproximadamente.

Cartão amarelo: Juninho Leal

Caldense: Fernando Santos; Tuta, Paulista, Robson Augusto (C), Sena; Cleiton Chuteirinha, Clayton Arrabal (Aldrey 19’ 2º), Clebinho (Zé Ramos 25’ 2º), Juninho Leal; Wellington Simião, Magrão. Técnico: Zezito.

Brasil (Sub-18): Weverson; Amaral, David (Anderson 18’ 2º), Luizão (Filipe 30’ 2º), Hugo; Ji Paraná (Luciano 21’ 2º), Lucas Leiva (C), Batista, Samur (Deyvid 14’ 2º); Beto, Marcelo Moreno. Técnico: Renê Weber.

Fonte: Almanaque da Caldense.