Incêndio em veículo mobiliza Corpo de Bombeiros na Rua Coronel Virgílio Silva

Poços de Caldas (MG) — O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 1ª Companhia de Poços de Caldas, foi acionado na noite desta quinta-feira (10), por volta das 19h45, para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo automotor na Rua Coronel Virgílio Silva, altura do número 2.568, no município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada via Centro de Operações de Bombeiros (COBOM) e se deslocou ao local seguindo os procedimentos previstos na Instrução Técnica Operacional 25, que trata do atendimento a incêndios em veículos automotores.

Ao chegarem ao endereço, os militares, devidamente equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de combate a incêndio, constataram que as chamas já haviam sido controladas por populares antes da chegada das equipes.

Segundo relato da proprietária do veículo, o incêndio teve início na parte frontal do automóvel, especificamente no compartimento do motor. Ao perceber as chamas, a condutora desembarcou rapidamente e pediu ajuda. Para conter o fogo, foram utilizados quatro extintores de incêndio.

Apesar da rápida ação, o veículo sofreu danos significativos, com queima total do compartimento do motor e da região do capô. Não houve registro de vítimas.

A Polícia Militar foi acionada para registro do boletim de ocorrência. No entanto, até o encerramento da ocorrência pelos bombeiros, a equipe policial ainda não havia comparecido ao local.

Após a adoção das medidas de segurança e orientações necessárias, a guarnição retornou ao ponto de origem, permanecendo em prontidão, sem alterações.

FOTO JOSAFÁ RODRIGUES