Motociclista é preso pela GCM após fuga e direção perigosa no bairro Dom Bosco

Poços de Caldas, MG — Um motociclista foi preso pela Guarda Civil Municipal na tarde desta quinta-feira (9), após fugir de equipes de trânsito e conduzir o veículo de forma perigosa pelas ruas do bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas. A ocorrência foi registrada por volta das 13h40.

De acordo com as informações, os agentes flagraram o condutor empinando a motocicleta, mesmo com um passageiro na garupa. Ao receber ordem de parada, o motociclista desobedeceu e iniciou fuga, trafegando em alta velocidade e colocando em risco pedestres e demais usuários da via.

Diante da situação, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que passaram a acompanhar a ocorrência.

Durante a fuga, na Rua Pacaembu, o passageiro saltou da motocicleta ainda em movimento. Ele foi localizado e abordado pelas equipes. Já o condutor seguiu até sua residência, onde acabou sendo encontrado e detido.

Ainda conforme a ocorrência, a motocicleta apresentava escapamento adulterado e estava com o licenciamento em atraso desde 2012. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

O condutor foi preso pelos crimes de direção perigosa e desobediência.