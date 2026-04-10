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Motociclista é preso pela GCM após fuga e direção perigosa no bairro Dom Bosco

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG — Um motociclista foi preso pela Guarda Civil Municipal na tarde desta quinta-feira (9), após fugir de equipes de trânsito e conduzir o veículo de forma perigosa pelas ruas do bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas. A ocorrência foi registrada por volta das 13h40.
De acordo com as informações, os agentes flagraram o condutor empinando a motocicleta, mesmo com um passageiro na garupa. Ao receber ordem de parada, o motociclista desobedeceu e iniciou fuga, trafegando em alta velocidade e colocando em risco pedestres e demais usuários da via.
Diante da situação, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que passaram a acompanhar a ocorrência.
Durante a fuga, na Rua Pacaembu, o passageiro saltou da motocicleta ainda em movimento. Ele foi localizado e abordado pelas equipes. Já o condutor seguiu até sua residência, onde acabou sendo encontrado e detido.
Ainda conforme a ocorrência, a motocicleta apresentava escapamento adulterado e estava com o licenciamento em atraso desde 2012. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.
O condutor foi preso pelos crimes de direção perigosa e desobediência.

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