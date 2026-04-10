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foto: Paulo Vitor

Secretário interino

Data da Publicação:

10/04/2026

O prefeito Paulo Ney de Castro Júnior nomeou Israel de Souza Pereira para exercer, de forma interina, o cargo de secretário municipal de Esportes entre os dias 13 de abril e 2 de maio, durante as férias da titular da pasta, Zelinha.

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Experiente
Israel tem grande experiência no esporte e muito querido pela equipe. Ele esteve como secretário de Turismo do ex-prefeito Sérgio Azevedo e retornou para o esporte a convite de Paulo Ney e hoje é o braço direto da secretária Zelinha.

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Comando
Nesta sexta-feira foi realizada a solenidade de transmissão e assunção do comando da 18ª Região da Polícia Militar, marcando a passagem do cargo do Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes para o Coronel Cláudio Aparecido da Silva. O evento contou com a presença de diversas autoridades.

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Merenda
Foi prorrogada para 4 de maio a abertura da licitação para fornecimento de alimentos da merenda escolar, incluindo bebida à base de soja, aveia, vinagre, feijão e margarina.

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Edital
A Prefeitura incluiu nova especificação em edital para compra de curativos destinados às unidades de saúde. A abertura das propostas foi prorrogada para 29 de abril.
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Licitação fracassada
O pregão para fornecimento de materiais de construção destinados a projeto social de autoconstrução foi arquivado após os valores apresentados ficarem acima do orçamento municipal.

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Eleição
O Conselho Municipal de Saúde abriu chamamento público para escolha de novos membros para o biênio 2026/2027. A plenária de eleição será realizada no dia 27 de abril, às 19h, na Casa dos Conselhos, no Mercado Municipal.

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Diagnóstico urbano
A Secretaria de Infraestrutura abriu concorrência para contratação de empresa responsável por diagnóstico urbanístico, socioeconômico e ambiental do município. As propostas serão recebidas em 11 de junho.

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Dia do
Trabalhador
Foi prorrogado até 13 de abril o prazo para empresas apresentarem propostas de patrocínio para o evento do Dia do Trabalhador, marcado para 1º de maio no Parque Municipal Antônio Molinari.

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