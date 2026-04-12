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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

12/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 12 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 22ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 79%.       Minas Gerais: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado no Noroeste, Norte e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura: Estável. Máxima: 34°C/ Estável. Mínima: 10ºC. 

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