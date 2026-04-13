O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 13 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 22ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 80%.

Minas Gerais:

Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Temperatura: Estável. Máxima: 34ºC/ Ligeiro declínio. Mínima: 11ºC.