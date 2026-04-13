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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

13/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 13 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 22ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 80%.       Minas Gerais: Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Temperatura: Estável. Máxima: 34ºC/ Ligeiro declínio. Mínima: 11ºC. 

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