No dia nacional do turismo, Poços anuncia Erivelton Siqueira como novo Secretário de Turismo

Poços de Caldas, MG – Erivelton Siqueira, de 44 anos, é o novo secretário municipal de Turismo de Poços de Caldas. A mudança integra o processo de reorganização administrativa da gestão municipal e busca fortalecer as ações voltadas ao desenvolvimento do turismo na cidade.

A nomeação de Erivelton Siqueira foi anunciada nesta sexta-feira (8), data em que se comemora o Dia Nacional do Turismo, reforçando a importância estratégica do setor para Poços.

Natural de Poços de Caldas, Erivelton é administrador de empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela PUC Minas, e possui trajetória voltada ao desenvolvimento econômico, turismo e gestão pública.

Possui experiência em planejamento estratégico, gestão financeira, liderança de equipes e desenvolvimento econômico regional.

Na vida pública, atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura de Andradas, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento do turismo, da gastronomia, da cultura e da identidade regional. Também liderou iniciativas de incentivo ao empreendedorismo, atração de empresas e fortalecimento do trade turístico.

Erivelton também foi secretário de Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico de Botelhos, liderando projetos voltados ao desenvolvimento local e incentivo ao empreendedorismo.

Na iniciativa privada, atuou em cargos de gestão no Bradesco e Santander e também em projetos ligados à Fundação Dom Cabral. Atualmente, integra a diretoria do Circuito Turístico Caminhos Gerais, contribuindo para ações de integração regional, promoção de destinos turísticos e fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento econômico sustentável.

A nomeação tem como objetivo dar continuidade às ações de fortalecimento do turismo local, considerado um dos principais setores da economia de Poços de Caldas.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância estratégica do turismo para o município e afirmou que acompanha o trabalho desenvolvido por Erivelton na região.

“Conheço o trabalho do Erivelton, acompanhei de perto as ações que vinham sendo realizadas em Andradas e sabemos da capacidade que ele tem de gestão e planejamento. Além disso, ele conhece muito bem Poços de Caldas, é natural da cidade e entende as potencialidades e os desafios do nosso turismo. É uma escolha que temos certeza de que tem tudo para dar certo. Poços tem no turismo uma das suas principais vocações econômicas e culturais, e ele chega para contribuir no fortalecimento do setor, dos eventos e da promoção da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Paulo Ney também agradeceu ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, que respondeu interinamente pela Secretaria de Turismo durante o período de reorganização administrativa. Durante esse período, Franco acumulou as duas funções e deu continuidade aos trabalhos da pasta.

O novo secretário destacou que pretende atuar de forma integrada para fortalecer ainda mais o setor turístico do município.

“Assumir a Secretaria de Turismo de Poços de Caldas representa um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade de fortalecer o turismo como motor de desenvolvimento econômico da cidade. Minha expectativa é trabalhar de forma integrada, estruturada e inovadora, valorizando as potencialidades da cidade”, afirmou.

Entre as ações iniciais, Erivelton destacou a organização do planejamento estratégico do turismo, a aproximação com o trade turístico e a construção de projetos voltados à atração de investimentos e eventos nacionais de grande fluxo turístico para Poços de Caldas.

Nos próximos dias, o novo secretário deve iniciar reuniões de alinhamento com equipes técnicas, representantes do trade turístico e entidades ligadas ao setor para definição das prioridades e planejamento das próximas ações da Secretaria de Turismo.