Poços de Caldas, MG – O primeiro dia do ano foi marcado por chuvas fortes no decorrer do dia. Muitos locais na cidade ficaram alagados com o volume de água que caiu durante a tarde. O Parque Municipal foi um destes locais. O repórter fotográfico Marcos Correa esteve no Parque e registrou o momentos que as águas invadiram várias áreas do local.