Decoração natalina pode ser conferida até o dia 16

Poços de Caldas, MG – A cidade fica enfeitada com luzes natalinas até o dia 16 de janeiro. O Natal Poços de Luz conta com mais de 1,8 milhão microlâmpadas de LED, distribuídas nos pontos turísticos da cidade e demais locais da área central.

Quem viu, gostou, e quem não conferiu ainda tem tempo para apreciar.

Adriana Granato, que mora em Campinas, mas veio a Poços ver a família, também ficou surpresa com a decoração deste ano. Ela visitou a cidade três vezes neste último mês de 2022 e passeou bastante pela área central. “Particularmente, achei a Fonte Luminosa o lugar que ficou mais bonito dessa vez”, destaca.

Poços de Caldas integra a primeira edição do projeto Natal da Mineiridade, do governo estadual, que busca promover todos os destinos mineiros com programações natalinas em 2022. O município é um dos que mais investiram na decoração e programação de Natal, com um total de R$ 2 milhões. Além dos enfeites, houve concerto, desfile e Casa do Papai Noel, entre outras atividades.