Acidente com caminhão deixa duas pessoas feridas

Poços de Caldas, MG – Um acidente com um caminhão por volta de 23h30 na noite de terça-feira, 03, deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu na BR 459 , no km 28 no município de Caldas.

Segundo informações do repórter Marcos Correa, que esteve no local, o caminhão estava carregado com morangos e tombou quando fazia uma curva. Um dos ocupantes do caminhão, um adolescente de 14 anos ficou preso às ferragens. O resgate dos Bombeiros esteve no local e retirou o rapaz da cabine.

Segundo o tenente Wanderley Fabiano, do corpo de Bombeiros, o rapaz estava com os sinais vitais e apresentando um estado grave. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Poços pelo SAMU.

Fotos: Marcos Correa