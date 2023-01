Previsão do tempo para esta quarta-feira, 4

Minas Gerais

Nesta quarta-feira (4/1), haverá instabilidade em todas as regiões de Minas Gerais, com expectativa de pancadas de chuva, por vezes fortes.



Também céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, onde a mínima será entre 17/19ºC e máxima entre 26/28ºC.



Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Poços de Caldas

Céu nublado com chuvas durante todo período. Expectativa de volume de chuva é de 23 mm para esta quarta-feira. Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus.