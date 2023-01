Após perseguição, Polícia Militar prende traficante no centro

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar teve trabalho para prender um traficante que agia no Parque José Affonso Junqueira. Durante a realização de uma operação antidrogas a polícia abordou um servente de pedreiro de 38 anos. O rapaz saiu correndo na intenção de fugir dos policiais e teve início uma perseguição. Depois de quase quinhentos metros percorridos o servente de pedreiro foi alcançado, mas antes ele dispensou vários materiais pelo caminho. Após ser alcançado ele foi imobilizado e algemado. Com o meliante foi encontrado a quantia de R $277,30 (Duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos). Diante dos fatos, foi acionada a guarnição Rocca, que compareceu ao local minutos depois e prestou o apoio. Um cão farejador também ajudou na ocorrência e localizou uma bucha de substância esverdeada semelhante a maconha no trajeto realizado pelo autor durante a fuga. Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor que foi conduzido à Upa e depois encaminhado para delegacia de polícia juntamente com o material apreendido.