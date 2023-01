Prefeitura publica documento de tombamento do Chalé Frayha e da escola David Campista

Poços de Caldas, MG – Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no último dia 30 de dezembro , o tombamento pelo CONDEPHACT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas), dos prédios da Escola Estadual David Campista e também da edificação conhecida como Chalé Frayha, situados na área central da cidade.

A aprovação é regida pelos termos do Dossiê de Tombamento, parte integrante do respectivo processo, para efeito de sua inscrição no Livro do Tombo do Município.

A partir deste processo, qualquer intervenção sobre os imóveis e conjunto, dentro do perímetro tombado e de entorno, deverá respeitar os conceitos, diretrizes, recomendações, cautelas e restrições, expressas no Dossiê de Tombamento e seus anexos, sendo que os casos omissos deverão ser precedidos de autorização do CONDEPHACT. Ambos os edifícios já estavam inventariados pelo conselho.

A declaração de bem tombado não significa que o imóvel não possa ser alterado. Isso pode ocorrer, tanto no imóvel, quanto ao redor dele, mas deve ser feito de modo que preserve as origens da edificação. Ou seja, existe a possibilidade de haver uma restauração, agregando valor ao patrimônio, mas com reserva histórica. O que já está ocorrendo, por exemplo no Chalé Frayha, cujo projeto de restauro foi aprovado pelo CONDEPHACT.

Chalé Frayha

O local onde hoje se situa o Chalé Frayha ocupa um quarteirão inteiro e foi construído em 1886 pelo barão de Itacurussá, que morava no Rio de Janeiro e era casado com Jerônima de Mesquita, a filha do conde de Bonfim. A chácara era uma espécie de quinta, onde ele colocou móveis de madeira e plantou muitas árvores frutíferas, de todos os tipos, inclusive frutas raras. Com a morte da Baronesa, em 1917, acredita-se que a distância e os negócios da família no Rio de Janeiro despertaram o desejo de venda da propriedade pelos filhos do casal. Portanto, no ano de 1922, Mansur Frayha comprou a propriedade e desde então a família relata intervenções mínimas e apenas emergenciais na edificação ao longo dos 100 anos de sua posse, preservando o chalé em seu estado quase original. O chalé está localizado na rua Pernambuco, n° 95.