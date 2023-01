Lula diz que “quem fizer coisa errada” vai deixar o governo

Brasília, DF – Durante a primeira reunião ministerial da Presidência da República com os 37 ministros, nesta sexta-feira (06), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai tratar todos eles como “uma mãe”, mas quem “fizer coisa errada” vai ser convidado a deixar o governo e até mesmo investigado. “Todo mundo sabe da nossa responsabilidade, todo mundo sabe que é nossa obrigação fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer coisa errada, a pessoa sabe que só tem um jeito. A pessoa será, simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça”, disse. A declaração de Lula ocorreu em meio às críticas contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por suposto envolvimento com milicianos no Rio. O petista não fez menção direta ao nome dela. “Estejam certos que estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei vocês no meio da estrada. Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas a que pertencem, e eu respeito muito isso. E, por isso, estejam certos que vocês terão em mim, se possível, um irmão mais velho, se possível um pai. Tratarei vocês como uma mãe trata os filhos: com muito respeito e muita educação”, afirmou.

Lula disse que sua gestão é formada por pessoas com pensamento divergente de forma proposital, pois não tem interesse em ter um grupo com pensamento único. Segundo ele, a característica de seu governo é justamente a diversidade. “Nós não somos um governo de um pensamento único. Não somos um governo de uma filosofia única. Não somos um governo de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer um esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual”, disse Lula.

Fonte: Agência Brasil

Foto: Divulgação