Vereador Paulista é novo membro da CPI da Saúde

Poços de Caldas, MG – O vereador Wellington Guimarães, o Paulista será o novo membro da CPI da Saúde. Ele assume o lugar do vereador Douglas Dofu que vai assumir a presidência da Câmara Municipal.

A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga os seguintes fatos: contratos firmados pelo município com empresas de serviços médicos; a realização de consultas e procedimentos médicos em volume e carga horária superior às 24 (vinte e quatro) horas diárias; o pagamento de horas extras a médicos e servidores públicos na área da saúde municipal; a ocupação de cargos, empregos e funções públicas por pessoas com cargos, empregos, funções ou outras condições pessoais incompatíveis com o serviço público na área da saúde municipal; ocupantes de cargo, emprego ou função públicas que desempenham atividades profissionais paralelas incompatíveis com a carga horária do cargo, emprego ou função públicas para o qual foram designados; o emprego de verbas da COVID-19 em áreas, setores ou destinos diversos de sua aplicação obrigatória por força de lei.

Além de Paulista (União), fazem parte da CPI Sílvio Assis (MDB) – presidente, Claudiney Marques (PSDB) – vice presidente, Diney Lenon (PT) e Kleber Silva (NOVO).

A próxima reunião da CPI da Sáude acontece em fevereiro.