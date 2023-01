Caldense apresenta plano de sócio-torcedor Sicredi 2023

Poços de Caldas, MG – A Caldense apresenta o plano de sócio-torcedor Sicredi 2023, com diversas vantagens e benefícios. O pacote oferece entrada livre em todos os jogos com mando de campo da Veterana no Campeonato Mineiro 2023, na Copa do Brasil 2023, camiseta exclusiva de torcedor para as 500 primeiras adesões, 10% de desconto em produtos da Caldense na lojinha física do clube e participação em eventos exclusivos. Tudo isso por taxa única de apenas 120 reais, que pode ser dividida em até três vezes no cartão de crédito.

O pacote é muito mais vantajoso do que comprar ingressos avulsos, que irão custar 40 reais a inteira e 20 reais a meia entrada e terão um valor superior em partidas de maior apelo. Quem possui a carteirinha de sócio-torcedor do ano passado (2022), pode recarregar o cartão e não precisa fazer uma nova carteirinha.

Os planos já podem ser feitos pessoalmente na lojinha da sede social do clube de segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h, nos sábados das 8h às 12h ou virtualmente em horário comercial pelo WhatsApp (35) 9 9958-3047. As camisas de sócio-torcedor serão entregues na sede do clube no sábado, dia 14 de janeiro, das 15h às 18h, onde acontecerá o evento de lançamento dos uniformes oficiais da temporada 2023. Faça já seu plano e jogue junto conosco!