Encontro de Folia de Reis mantém Viva tradição

Poços de Caldas, MG – O Encontro de Folia de Reis, promovido pela secretaria de Cultura, reuniu, na tarde do último sábado (7), na Igreja Matriz, representantes de sete grupos do município.

Turistas e moradores atraídos, seja pela fé ou pela manifestação cultural, prestigiaram o evento. Também participaram o prefeito Sérgio Azevedo, secretário de Cultura, Gustavo Dutra, secretária de Administração, Ana Alice de Souza e secretária de Educação, Maria Helena Braga. Bastiões, mestres e músicos, num cortejo em homenagem ao Menino Jesus, entraram pela igreja, alegrando e saudando o nascimento de Cristo. O enredo da festa popular de origem portuguesa lembra a viagem que os três reis magos – Baltazar, Belchior e Gaspar – fizeram a Belém para encontrar o Menino Jesus. Os palhaços, vestidos a caráter e cobertos por máscaras, representam os soldados do rei Herodes, em Jerusalém. O mestre, contramestre e quinta voz dão o tom, na música marcada pelo canto prolongado ao final de cada estrofe.

A bandeira vai à frente, saudando e sendo saudada pelos presentes. Os fiéis acreditam que ela é abençoada e protege das más influências. Autoridades e populares beijaram as bandeiras, em sinal de respeito e fé.

O Encontro de Folia de Reis aconteceu das 13h às 18h e contou com a participação das companhias: Cia. de Reis Córrego D’Antas, Bons Caminhos, Benedito Luiz da Costa (Sr. Ditinho), Três Reis Santos, Sr. José Vitor, Brasil Esperança (Sr. Amadeu) e Pedro Gomes.

Conforme o secretário de Cultura, Gustavo Dutra, o evento foi muito importante, pois resgata nossas tradições e origens culturais, valorizando o patrimônio imaterial do município.