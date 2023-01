Motorista perde controle de caminhão e sofre acidente na MGC 267

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária atendeu no início da manhã desta terça-feira,10, um acidente na MGC 267, Km 536. Ao chegar no local a equipe se deparou com um caminhão Mercedes Benz/L 1113, azul tombado na rotatória da mencionada via.

O veículo era conduzido por M.R.S.A., 53 anos. Ele relatou aos policiais que transitava pelo sentido decrescente da via e ao passar pela a rotatória, perdeu o controle da direção do caminhão, vindo a tombar à direita da via.

O veículo transportava 6 toneladas de garrafas pet para reciclagem, na empresa Valgroup, em Poços de Caldas.

O condutor foi submetido ao teste de etilômetro, e o resultado foi negativo.

Foi acionado serviço de remoção particular para retirada do veículo para local seguro.

Os Bombeiros estiveram presente no local lançando serragem sobre a pista, em vista ao derramamento de óleo do caminhão. Assim, a via foi liberada, tendo o fluxo de trânsito normalizado no local. A ocorrência foi atendida pelo sargento Medeiros e pelo soldado Oliveira.