Apesar de a oposição tentar desmerecer o trabalho do governo anterior em relação à economia, a inflação de 2022 ficou em 5,79% no acumulado do ano o que deixou o país numa posição privilegiada em relação a países como Estados Unidos e Alemanha.

O índice ficou abaixo dos 10,06% acumulados em 2021, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A inflação acumulada de 2022 foi puxada principalmente pelos alimentos e bebidas, que tiveram alta de preços de 11,64% no ano, acima dos 7,94% de 2021. Também tiveram impacto importante os gastos com saúde e cuidados pessoais, que ficaram 11,43% mais caros.

É um número bom? Não, mas levando em consideração a situação da economia mundial temos que reconhecer que o trabalho do governo foi importante.

Isto coloca mais pressão no governo que está entrando. Controlar inflação e manter crescimento é o grande desafio. Vamos aguardar os resultados.