Após 11 anos usina de Furnas reabre suas comportas

Rio de Janeiro, RJ – A usina hidrelétrica de Furnas abriu as comportas no início da tarde desta sexta-feira (13). A barragem está localizada no curso médio do rio Grande, no trecho denominado “Corredeiras das Furnas”, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, em Minas Gerais.

A última vez que Furnas abriu um vertedouro para controle de cheias foi em 2012.

A Eletrobras Furnas anunciou que haverá aumento do nível da água a jusante (após a barragem) das respectivas usinas. A empresa acionou as autoridades locais para que adotem providências visando à segurança de todos.

A cota mínima do Lago de Furnas é 762 e a máxima é 768. O nível do lago de Furnas nesta sexta-feira atingiu 766,32m=84,45%, e teve um aumento de 26cm.