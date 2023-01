Ponto de Atendimento Virtual (PAV) realiza mais de 16 mil atendimentos desde inauguração

Poços de Caldas, MG – A Receita Federal e a Prefeitura de Poços de Caldas inauguraram em julho de 2021 o Ponto de Atendimento Virtual na Zona Sul, o PAV , que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal, disponibilizar a prefeitura, o acesso a várias opções de serviços e facilitar o acesso dos contribuintes, evitando assim que tenham que se deslocar até as agências e-CAC da Receita Federal.

Em um ano e meio de atendimento já foram mais de 16 mil pessoas atendidas no local, facilitando o atendimento, desde abertura de CPF e regularização, 2ª via, pesquisa fiscal, cópias de declaração e diversos tipos de protocolos. São vários atendimentos que podem ser agilizados.

O atendimento é realizado por um servidor da Prefeitura que avalia as solicitações, presta orientações e caso necessário, encaminha os documentos, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.

O PAV de Poços de Caldas, localizado na Rua Álvaro Quinteiro Junior, 345, foi o primeiro do Sul de Minas implantado em uma cidade onde existe agência da Receita Federal. O chefe da agência da Receita Federal em Poços de Caldas, analista tributário Edgar Mollo Filho ressalta que como a agência fica no centro da cidade, as pessoas têm mais uma opção de atendimento. “Nosso foco é atender toda a sociedade, mas em relação aos PAV, a principal beneficiada é a população.”

PAV – Horário de funcionamento de segunda a sexta das 8h às 12h e 13h às 17h, na rua Álvaro Quinteiro Junior, 345 – Conjunto Habitacional.

Telefone: (35):3697 5569