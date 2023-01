Fábrica de alimentos de Pouso Alegre anuncia expansão

Belo Horizonte, MG – A indústria de alimentos norte-americana General Mills anunciou que vai expandir operações na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O investimento previsto é de R$ 300 milhões com a expectativa de geração de cerca de 600 postos de trabalho diretos e mais 400 indiretos na região. A expansão tem recebido apoio por meio da interlocução com a Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Proprietária das marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, a empresa já tem presença no estado com uma fábrica de produtos em Pouso Alegre e um centro de distribuição inaugurado há menos de um ano, na cidade de Extrema. Segundo a General Mills, com a concentração da produção em Pouso Alegre, mais próxima dos grandes centros consumidores, “a empresa terá vantagens estratégicas e logísticas, aumentando a competitividade das marcas no mercado”. A fábrica de Pouso Alegre já está em obras para a impressão e receberá ainda equipamentos mais modernos.

O CEO da Invest Minas, João Paulo Braga, comemorou a escolha do grupo General Mills. “Iniciamos 2023 com o pé direito naquela que é a maior prioridade do nosso governo: gerar empregos para os mineiros. Trata-se de uma empresa global, dona de marcas de grande sucesso, acreditando e ‘dobrando’ a aposta em Minas Gerais, com a criação de mais 1.000 novos empregos”, celebra.