Homem morre ao colidir carro de frente com carreta

Paraguaçu, MG – Um grave acidente na MGC 491, Km 205, Paraguaçu/MG, resultou na morte de um homem de 36 anos. A ocorrência foi registrada pela PM Rodoviária que no local ouviu M.E.P 42 anos, motorista da carreta. Ele relatou que transitava no sentido Alfenas/Paraguaçu com o caminhão trator Iveco Stralis e tracionando os semi reboques placas CPN-9873 e CPN-9874 e que na altura do KM 205, um VW Gol que transitava em sentido oposto, invadiu a contra mão de direção e colidiu frontalmente com o seu veículo. O condutor do VW Gol R.A.M 36 anos morreu instantaneamente.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste com etilômetro e nenhum vestígio de álcool foi detectado.

Foi acionada perícia, que compareceu e após seu trabalhos, liberou o local. O corpo da vítima foi removido pela funerária até o SVO de Alfenas. O VW Gol foi liberado para os familiares, que providenciaram a remoção, já o caminhão, foi removido pela seguradora, acionada pelo proprietário.