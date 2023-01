Bola vai rolar

Vai ter jogo

Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta terça-feira (17) pelo início do Campeonato Mineiro de 2023 na data prevista: sábado, 21 de janeiro. Contudo, o STJD mantém os jogos do Ipatinga suspensos até segunda ordem.

Vai ter jogo 2

O Betim vai recorrer e fica a dúvida sobre o que vai acontecer se ele ganhar numa outra decisão. Previsão de confusão adiante.

Caldense

Alheia a este problema a Caldense agora sabe que vai entrar em campo neste sábado contra o Atlético Mineiro em BH. Arriba Veterana.

Acompanhando

O prefeito vem acompanhado de perto as diversas obras espalhadas pela cidade e faz questão de registrar tudo em suas redes sociais. Sobre a quantidade de buracos em algumas ruas ele destaca que por conta da chuva constante fica complicado resolver o problema rapidamente.

Dofu

O novo presidente da Câmara Municipal , Douglas Dofu, vem tendo dias bastante agitados, mesmo antes do início do ano legislativo. Um dos destaques foi a primeira reunião com a Mesa Diretora.

Deputado

Novamente Dofu foi visto pelas ruas da cidade com o deputado eleito Rodrigo Lopes. Eles visitaram diversos locais da cidade além de reunião com o vice-prefeito Tio Júlio e vários secretários.

Causa animal

A vereadora Luzia Martins esteve esta semana no Centro de Controle de Zoonoses de Poços de Caldas. Atenta aos problemas da causa animal ela destacou o trabalho de toda equipe do CCZ Poços.