Academia de Futebol Yoorin Curimbaba é campeã da Taça Internacional de Futebol

Poços de Caldas, MG – A equipe sub-14 da Academia de Futebol Yoorin Curimbaba acaba de conquistar um grande feito. O time de Poços de Caldas foi campeão da 23ª Taça Internacional de Futebol, disputada na cidade de São João da Boa Vista. Na final a equipe de Poços de Caldas bateu o Futebolando por 2×1.

A preparação

Para chegar ao título em São João da Boa Vista a comissão técnica formada por Marcelo Rodrigues, coordenador, Dionísio, coordenador e os professores Calo, Mateus, Adauto, Pedro e Queijinho fizeram um trabalho bastante diferenciado. Foram quatro meses se organizado para a competição e todo trabalho realizado foi voltado como preparação para o evento. Neste período aconteceu a montagem das equipes com o olhar de cada integrante da comissão técnica. “A Taça Internacional é uma competição que gostamos muito de disputar por ela ser um dos maiores campeonatos de base do Brasil. Ela agrega muito e este título nos deixa muito felizes. Uma é uma conquista muito difícil, mas muito comemorada também”, disse Marcelo Rodrigues, coordenador da escolinha. A equipe ficou seis dias alojada em uma escola de São João. “Fomos muito bem recebidos pela vice-diretora e pelo diretor da escola. Ao todo a delegação a Curimbaba levou160 pessoas e foram servidos mais de duzentas refeições dia. E tudo isso somente foi possível pelo carinho dessas mães maravilhosas que ajudaram na cozinha para que tudo pudesse acontecer”, destacou Marcelo. “Claro que foi cansativo, acordávamos todos os dias às 5h da manhã, cuidar de um grande grupo de garotos, mas ao final o resultado foi recompensador. Um grupo muito unido, disciplinador, uma equipe de confiança e tudo isto contribuiu para este resultado maravilhoso”, destacou Marcelo Rodrigues. Outro destaque da Taça Internacional foi a quantidade de avaliadores de grande times presentes. Na edição deste ano times como Palmeiras, Fluminense, Internacional, Red Bull mandaram representantes. “Disputamos todas as competições realizadas em Poços de Caldas e também fora da cidade. A cada dia o projeto vem crescendo e temos um aparato muito bom em relação a comissão técnica, estrutura de campos de treino que ajudam a evolução. Claro também destacando o apoio de todo Grupo Curimbaba. Lembrando ainda que o projeto é social, ninguém paga nada para jogar na escolinha e isto também faz muito diferença”, destacou o coordenador. “Quando viemos para a escolinha tivemos problemas como a pandemia, mas hoje graças a Deus tudo deu certo. Agradeço ao Pelezinho, que deixou a escolinha para ser o secretário de Esportes, mas que deu a chance para mim e o Dionísio dar continuidade ao trabalho. Graças a Deus tudo está caminhando muito bem”, continuou. A estrutura do projeto conta com vários professores, duas psicólogas, uma nutricionista. “Quando conquistamos um troféu tão importante toda equipe é campeã, pois niunguém mede esforços para que os frutos sejam colhidos. Cada um integrante desta equipe faz muita diferença na vida dos atletas”, destacou Marcelo.

Destaque

Um dos destaques do time campeão foi o goleiro Andrei goleiro do nosso sub 14, o menos vazado do campeonato. Vale destaca que a Curimbaba tem um trabalho bastante diferenciado em relação ao treinamento de goleiros.