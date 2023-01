Agromineiro

As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor recorde de US$ 15,3 bilhões em 2022, confirmando o bom desempenho dos meses anteriores e fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas de toda a série histórica. Isso mesmo o melhor desempenho com um volume, de 13,6 milhões de toneladas.

No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de aproximadamente 46%, na comparação com o mesmo período de 2021. Os embarques de produtos agropecuários de Minas Gerais representaram 38,2% da pauta mineira de exportação, o maior percentual da série histórica, com início em 1997.

O agronegócio mineiro tem mostrado sua força e importância para o estado, num ano marcado pela alta demanda dos alimentos em todo o mundo e o aumento das inserções dos produtos mineiros nos principais mercados internacionais.

O agronegócio mineiro mandou para o exterior 608 diferentes produtos agropecuários, que foram enviados para 152 países.

Principal produto de exportações, o café, apresentou recorde e a melhor performance tanto no valor quanto no volume. O segmento alcançou US$ 6,9 bilhões, com o embarque de 28,5 milhões de sacas. Temo sempre destacado aqui que é preciso um apoio do governo federal para que o setor possa crescer ainda. A sua importância é indiscutível para a economia brasileira.