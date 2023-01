Infraero e Prefeitura de Poços de Caldas definem ações sobre operações no Aeroporto da cidade

Poços de Caldas, MG – A Infraero realizou, nesta quinta-feira(19), uma reunião com a Prefeitura de Poços de Caldas para apresentar o diagnóstico técnico do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, terminal da cidade mineira.

O diagnóstico técnico contempla os serviços firmados em contrato com a Prefeitura da cidade. Entre os serviços previstos, estão o gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao funcionamento do terminal, além de realizar atividades relacionadas à segurança aeroportuária, treinamentos obrigatórios, segurança operacional (SGSO), limpeza e conservação, serviços financeiros, manutenção, Tecnologia da Informação, entre outras.

Na ocasião, a equipe operacional da Infraero apresentou levantamentos que serão apresentados em breve sobre a necessidade de manutenção de cerca patrimonial, condições de pátio e pista e fornecimento de documentação referente a concessionários. Foram apresentadas também algumas possibilidades de exploração da área aeroportuária e um levantamento para o início do faturamento das tarifas aeroportuárias.

O gestor do Aeroporto, Joelson da Conceição Pereira, aproveitou a oportunidade para entregar ao Vice-Prefeito Júlio César Freitas, um troféu, simbolizando a parceria e bom relacionamento entre a Companhia e a Prefeitura.

Para o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, foi uma reunião muito proveitosa e a INFRAERO com a sua experiência já nos trouxe dados iniciais significativos e que certamente serão decisivos para termos um aeroporto a altura da nossa cidade. Serão apresentados em breve esse relatório detalhado contendo as demandas e ações necessárias para melhorias no local e tenhamos condições crescentes de atender voos regulares e expandir o nosso aeroporto.

Gestão Infraero

A Infraero assumiu a gestão administrativa e a operação do Aeroporto de Poços de Caldas em outubro de 2022. Desde então, a Companhia está cuidando de toda a parte documental obrigatória do aeroporto junto à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e já implementou os serviços de vigilância, limpeza e conservação e manutenção de áreas verdes e área civil. A equipe de fiscalização de pátios e pistas também já foi implementa, garantido o cumprimento das normas da ANAC.

Prestes a completar 50 anos, a Infraero atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 19 aeroportos, além de dez contratos de gestão e operação junto a Estados e Municípios.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta-a-ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.