Bombeiros de Andradas resgatam animal em risco

Andradas, MG – Na manhã deste sábado, 21, o Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Andradas foi acionado para ocorrência de salvamento de animal em risco.

No local, a guarnição se deparou com a necessidade de resgatar um cão de grande porte que estava preso dentro de um bueiro. O animal foi resgatado e apresentava ferimentos nas patas traseiras.

Assim, foi solicitado apoio do Centro de Zoonoses do município para condução do animal e avaliação pela médica veterinária que ficou responsável pelo cachorro, supostamente sem dono.