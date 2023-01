Equipe da ESF Parque Pinheiros faz aplicação da vacina contra meningite nas empresas próximas à unidade

Poços de Caldas, MG – Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra meningite para as pessoas na faixa etária de 16 a 30 anos, a equipe da Estratégia de Saúde da Família – ESF Do bairro Pq. Pinheiros está fazendo a vacinação nas empresas localizadas próxima à unidade.

A equipe de imunização percorreu as empresas na quinta (19) e sexta (20).

A Enfermeira ESF Parque Pinheiros, Carmen Lucia da Silva falou sobre o objetivo da ação. “A queda nas coberturas vacinas tem sido uma crescente preocupação entre os profissionais que atuam nas salas de vacinas,pois , coberturas inadequadas podem ocasionar o ressurgimento de doenças graves e altamente contagiosas que podem levar à morte.Por isso, é necessário que as pessoas se conscientizem de que vacinar é a forma mais segura e eficaz de proteção de se proteger e proteger o próximo.”

A vacina contra meningite segue disponível em 21 salas de vacina do município. Todas as pessoas de 16 a 30 anos podem se vacinar. Dirija-se até a sala de vacina mais próxima de sua residência.