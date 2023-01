Treinador de cães vem a Poços e apresenta o Canicross, o esporte de correr com o cachorro

Poços de Caldas, MG – Matheus Oliveira é treinador de cães, mora em São Paulo e pratica um esporte diferente, o Canicross. A modalidade consiste em praticar corrida ao lado do seu melhor amigo e ajuda a liberar endorfina (pelo exercício físico) e ocitocina (pela afetividade com os animais), hormônios produzidos e liberados pelo nosso organismo que produzem uma sensação de prazer e bem-estar.

Na manhã deste sábado,21, Matheus e seu parceiro Joseph, um cão da raça Greyster, estiveram no Parque Municipal onde fizeram demonstrações do esporte. Matheus contou que o Canicross surgiu numa mistura da corrida cross country e a paixão pelos cães. A união acabou dando certo e hoje é uma modalidade muito praticada em todo mundo. “Esta modalidade começou na Europa e vem tomando conta do mundo e, hoje, temos treinamentos especializados, competições como campeonatos mundiais, nacionais e continentais”, destaca Matheus.Ele é o atual campeão latino-americano de Canicross . Ele compete em alto nível há seis anos e, além do título latino-americano, foi oitavo colocado no último campeonato mundial disputado em 2019 e, atualmente, está entre os melhores atletas do mundo. Como é um esporte novo Matheus destaca que fica mais difícil conseguir apoio. “Estamos trabalhando para isto, acredito que em breve teremos mais apoiadores participando e incentivando mais a modalidade. Hoje tenho como apoiador a Estrela Animais e da Non-stop dogwar como patrocinadores maior dentro do esporte”, disse o atleta. Matheus iria participar do Sul-Americano de Cross Country que acontece neste domingo em Poços, porém teve um problema físico e desistiu da competição. “Tenho competições importantes pela frente, mas não vou participar do Sul-Americano, porém, vou estar lá dando suporte pois tem uma galera que treina comigo estarei torcendo por todo mundo”, completou.

Cuidados com o animal

Matheus destaca que os cuidados com o animal, parceiro de corrida, é a parte mais divertida. O cão tem todos os cuidados necessários como veterinários, alimentação especial e uma rotina de treinos que não ultrapassa os limites do animal. E o parceiro de Matheus, Joseph, mostra bastante entrosamento durante as atividades. No treino especial realizado no parque municipal ficou evidente que a parceria é um sucesso. Matheus destaca que a vinda a Poços de Caldas também faz parte de um projeto de popularizar o Canicross no Brasil. Ele veio a convite de Andrea Rentz Ribeiro , do Clube do Cão. “Ela tem um projeto muito bacana de popularizar o convívio dos cães com os tutores e, agradeço o convite, e também o vereador Paulista, a Secretaria de Esportes e a prefeitura de Poços de Caldas por disponibilizar este espaço pra gente. Tenho certezas que será um projeto incrível pela frente”, finalizou Matheus.

Canicross

O Canicross é um esporte criado no Reino Unido na década de 90 para treinamento de cães de trenó em áreas sem neve e que ganhou o mundo como uma modalidade feita sob medida para atletas em busca de mais tempo com seus cães. Nele, cachorros e corredores ficam unidos por uma guia elástica e correm juntos. O ritmo é determinado pelo animal. Usando um colete de tração, ele vai sempre à frente, puxando o seu companheiro de corrida conectado à guia por um cinto.

Clube do Cão

O clube do Cão de Poços de Caldas foi criado recentemente por um grupo de médicos veterinários, educadores físicos e tem como objetivo proporcionar atividade física para a família multiespécie. Andrea Rentz Ribeiro é uma das fundadoras do Clube. Ela destacou que a vinda de Matheus e Joseph a Poços de Caldas teve como finalidade apresentar o Canicross para a cidade. Ela destaca que a modalidade será uma das atividades que estará no Clube do Cão. A sede oficial do Clube do Cão fica na avenida Edmundo Cardillo porém, as atividades serão realizadas nos espaços públicos de Poços de Caldas. O Parque Municipal e o Parque Ecológico da zona sul são alguns dos locais escolhidos. “Teremos atividades itinerantes para toda a população ter o contato com o que está sendo feito”, destacou Andrea. Simone Roll conta que outra finalidade do Clube do Cão de Poços de Caldas é a questão social. A diminuição do abandono animal é uma das bandeiras. “Um problema que realmente queremos diminuir. Atualmente o cão tem uma dificuldade de se integrar na família porque não tem atividade e, com isto, ele acaba destruindo móveis e latindo muito e acabam sendo abandonados. Através das atividades que o Clube do Cão vai criar, acreditamos que as necessidades dos cães terem atividades pode diminuir este problema”, conta Simone. Ela destaca que o apoio da prefeitura que permitiu o uso dos espaços será muito importante para o sucesso social deste projeto. “Vamos conseguir fazer este trabalho e mostrar o que está sendo feito para o maior número de pessoas possíveis. As pessoas precisam se conscientizar que não podem abandonar os animais”, falou Simone.

O vereador Paulista é um dos incentivadores do projeto. Ele esteve no Parque Municipal e conversou com o Mantiqueira. “Muito bacana este trabalho dos amigos do Clube do Cão. Um trabalho com propostas que estão sendo fortalecidas. Também é importante o poder público estar ligado a estas a ações, hoje temos o apoio da prefeitura, da Secretaria de Esportes através do Pelezinho e eu, como vereador representando o Legislativo, tenho o intuito de valorizar ações como estas do Clube. Um projeto que valoriza os amantes de animais e estas ações vão dar muitos frutos”, destacou Paulista.