Inscrições para auxílio transporte universitário serão on-line

Poços de Caldas, MG – Estão abertas as inscrições para a concessão e renovação do Auxílio Transporte para alunos carentes que cursam ensino superior fora do município de Poços de Caldas. Os interessados devem realizar a inscrição no período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro. Neste ano, o processo será realizado de forma on-line, pelo link https://docs.google.com/forms/d/1xW6D2p9z7N3l41IRLuzqT7yurWNNqlO0rQVHOEYGf_8/edit.

O resultado com os nomes dos beneficiários será divulgado no dia 08 de fevereiro. A Portaria SME 01/2023, com a abertura de prazo para concessão e renovação do Auxílio Transporte universitário, será publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (27).

Será concedido o benefício de 40% do valor médio dos orçamentos apresentados no ato da inscrição aos estudantes que atendam os requisitos e critérios de seleção previstos na Lei nº 3.845/86, que estejam matriculados em cursos superiores em municípios localizados até no máximo 100 km de Poços de Caldas e que não sejam oferecidos por instituições de ensino locais.