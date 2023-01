Cinema Ultravisão religa suas telas e traz mais uma opção de lazer para Poços

Poços de Caldas, MG – Considerado com uma das melhores estruturas de cinema de rua do país, o tradicional Cine Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007, reabre oficialmente nesta segunda, 30, depois de quase seis meses fora de operação. A partir de agora, administrado pelo grupo Cine Marquise com sala no coração da Avenida Paulista/Conjunto Nacional em São Paulo, o Cine Marquise Ultravisão pretende trazer uma proposta diferenciada, com programação que contemple de títulos Blockbusters a filmes de artes, que dificilmente teriam exibição em Poços de Caldas, nos formatos comerciais. “Estamos na capital do Sul de Minas, uma cidade linda, com toda sua força econômica e turística. Além disso, estamos falando de um entorno, das cidades vizinhas, que juntas, somam mais de 300 mil habitantes. Investir em Poços tem esta questão racional do cinema enquanto atividade comercial, mas tem também um elemento emocional muito forte, já que meu pai foi o último proprietário do Cine São Luiz, então eu cresci na cidade, cresci no cinema. Então esta é a oportunidade de unir tudo isso ao fato de Poços poder voltar a ter um cinema, no centro da cidade”, explicou Marcelo J. L. Lima, diretor do Cine Marquise Ultravisão, consultor e conselheiro no setor audiovisual. É também uma proposta do Cine Marquise Ultravisão, promover a exibição de documentários e filmes regionais, fortalecendo as manifestações artísticas, a memória e a cultura, por meio das produções feitas aqui.

Outra novidade é a venda dos ingressos diretamente na Bomboniere, onde o público já tem também aquela deliciosa pipoca de cinema, bebidas, balas e doces, em um único atendimento, economizando tempo para a diversão.

Aberto de segunda a segunda, o Cine Marquise Ultravisão tem quatro salas modernas, que oferecem de 66 a 125 lugares, com poltronas confortáveis e em diferentes configurações. Os valores para entrada inteira variam de 26 a 58 reais, de acordo com o dia, sessão 2D ou 3D e tipo de poltrona, tradicional ou chaise. Pagam meia: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Filmes em Cartaz: Alerta Máximo, M3gan, Gatos de Botas 2 (3D), Babilônia, Os Fabelsmans, A História de Whitney Houston, Avatar 2 (3D) , O Tesouro do Pequeno Nicolau.



Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao