PM apreende menor que comercializava droga no bairro São José

Poços de Caldas, MG – Mais uma operação da Polícia Militar em combate ao tráfico ilícito de drogas foi realizado na rua Guiomar Novais, que dá acesso a mata e pedras, conhecido como “Zé das Éguas”, local de comércio de entorpecentes. Os policiais militares se posicionaram no entorno da mata e conseguiram êxito em abordar o menor infrator e após este não obedecer a ordem de parada evadiu para o interior da mata. Ele foi abordado e realizado busca pessoal quando foi localizado no bolso direito da blusa um tablete vegetal de substância semelhante em cor e odor a maconha, a quantia de R$ 250,70 (duzentos e cinquenta reais e setenta centavos) e oito pedras no bolso esquerdo, dispostas tipo terço, modo utilizado para venda. Nas proximidades do local da abordagem foi encontrado também uma balança de precisão. Ao ser perguntado sobre qual o valor de cada pedra o menor alegou que vendia pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) e a substância semelhante a maconha, era cortado na quantidade que o usuário pedisse. O menor relatou que estava naquele local deste as 10 horas. Ele recebeu voz de apreensão por ato infracional, conduzido até o Upa e posteriormente a delegacia de polícia civil.