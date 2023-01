Poços de Caldas, MG – Após denúncia de furto de um aparelho celular no estabelecimento comercial Moto Táxi Gasparzinho, em uma rápida ação, a Polícia Militar logrou êxito em realizar a prisão do autor que havia se deslocado para o bairro Santa Rita para troca do aparelho em drogas. O aparelho foi recuperado. Autor foi conduzido a UPA e posteriormente a delegacia de polícia.