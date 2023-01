Deputados estaduais mineiros tomam posse nesta quarta-feira

Belo Horizonte, MG – Os deputados estaduais escolhidos pelo povo mineiro nas últimas eleições serão empossados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quarta-feira (1º/2/23). A solenidade de posse será realizada no Plenário, a partir das 14 horas, e será acompanhada por autoridades estaduais, prefeitos e presidentes de câmaras municipais.

Excepcionalmente, a deputada eleita Chiara Biondini (PP) não poderá tomar posse juntamente com os demais 76 parlamentares, uma vez que ela ainda não terá 21 anos de idade nessa data. Eleita a deputada estadual mais jovem da história de Minas Gerais, ela poderá ser empossada depois do dia 22 de fevereiro, data do seu aniversário.

A reunião de Plenário do dia 1º de fevereiro, chamada de preparatória, também será o marco inicial da 20ª Legislatura da ALMG. Esse termo é utilizado para designar o período em que um mandato parlamentar é exercido. No Brasil, cada legislatura corresponde a um ciclo de quatro anos.

Conforme a Constituição Estadual e o Regimento Interno da ALMG, a reunião preparatória do dia 1º de fevereiro destina-se à posse dos deputados eleitos e diplomados, à instalação da legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária (ou ano legislativo). Logo após a posse dos deputados, será realizada a eleição da nova Mesa Diretora da ALMG para o biênio 2023-2025.

A 20ª Legislatura começa no dia 1º de fevereiro de 2023 e termina no dia 31 de janeiro de 2027. A título de curiosidade, a contagem desses ciclos de quatro anos remonta a 1947, quando teve início a 1ª Legislatura. Naquele ano, a ALMG foi reinstalada após ter ficado dez anos fechada pela ditadura do Estado Novo.

Entre os empossados estão o poços-caldense Mauro Tramonte (Republicanos), que vai para seu segundo mandado e Rodrigo Lopes (União Brasil). Lopes é ex-prefeito de Andradas e vem prometendo olhar para a região e constantemente tem sido visto em Poços de Caldas. Já Mauro Tramonte também destaca que vai seguir olhando por Poços de Caldas e é o único representante da cidade na Assembleia Legislativa.