Divórcio extrajudicial já pode ser feito antes de ajuizar ação de alimentos e guarda dos filhos

Poços de Caldas, MG – O divórcio e a dissolução de uniões estáveis podem ser feitos de forma fácil e sem burocracias, através da via extrajudicial em um Cartório de Notas. Mesmo em casos com filhos envolvidos, desde que haja consenso entre as partes. Recentes mudanças no Código de Normas Extrajudiciais tornaram o processo ainda mais simples, pois agora é possível dar entrada no pedido sem ter ajuizado uma ação de guarda ou alimentos previamente. Além disso, o divórcio pode ser feito de forma virtual, por videoconferência com o oficial de cartório. Esta opção evita o desgaste emocional e possibilita resolver tudo sem precisar sair de casa. Outros benefícios incluem: processo mais rápido do que no judiciário convencional, menos burocracia, menor custo e possibilidade de realizar on-line. É importante destacar que a dissolução da união através da via extrajudicial envolve apenas uma escritura pública.