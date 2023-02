Proprietários de trailers de lanche fazem protesto na Câmara Municipal

Poços de Caldas, MG – Um grupo de proprietários de trailer de lanche esteve na tarde de ontem e fez um protesto pendido para que o prefeito reveja o prazo para eles deixarem o local. Eles também pedem que quando a obra da Alameda Poços ficar pronta eles tenham prioridade para retornarem a o local. “Somos trabalhadores, nossa vida está ali e queremos apenas que o prefeito reveja a nossa situação e não nos expulse de lá de uma hora para outra”, disse um dos manifestantes. O ponto alto do protesto foi quando o prefeito estava usando a tribuna da Câmara e falando das mudanças. Foram muitas vaias e apitaço, porém o prefeito se manteve firme e deu uma data para começar as obras. Segundo ele, as obras da Alemeda Poços começam dia primeiro de março e nos próximos dias o local será fechado com tapumes.

A prefeitura chegou a oferecer novos locais para que os proprietários levem seus trailers, mas disse que este local terá validade por apenas um ano, o que também desagrada. Eles pedem à prefeitura que seja designado um local único em área central, com infra-estrutura adequada, acesso à água, energia elétrica, sanitários e internet, para a ocupação provisória. E sugerem como este local o outro lado da via, a Fepasa, atrás do Palace Hotel, a praça do Museu no entorno da Urca ou na avenida Francisco Salles defronte ao Supermercado Fonseca. Solicitam ainda que a prefeitura possa arcar com as despesas da mudança de local e também com os possíveis danos à estrutura dos trailers causados pela realocação.

A Alameda Poços comporta seis novos módulos, compostos por duas lanchonetes de 45 m2 de área construída e área externa com mesas e cadeiras, além de banheiros. Serão seis módulos, com duas lanchonetes em cada um, totalizando 90m2 cada módulo. O projeto prevê ainda a construção de nova bilheteria para o bondinho. O espaço terá novo projeto paisagístico e iluminação, além de redes de esgoto, que atualmente não existem no local, promovendo adequação às normas sanitárias vigentes.

O projeto visa embelezar o centro da cidade e resolver questões legais, de ocupação de espaço público e também de saúde pública.