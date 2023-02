Caldense perde para Ipatinga em casa e se complica no Mineiro

Poços de Caldas, MG – A equipe da Caldense enfrentou um difícil desafio no Campeonato Mineiro. No jogo realizado no Ronaldão, o time foi derrotado pelo Ipatinga com o placar de 1×0. O gol decisivo foi marcado por Mailson aos 46 minutos do segundo tempo, deixando a Caldense com apenas um ponto na competição e a necessidade de reverter essa situação nos próximos jogos. No primeiro tempo, a Caldense teve boas oportunidades de marcar, mas a defesa do Ipatinga, liderada pelo goleiro Gabriel, foi fundamental para evitar o gol da Veterana. João Vitor, Suélinton e Patrick tiveram grandes chances de abrir o placar, mas a bola não entrou. Na segunda etapa, a Caldense continuou pressionando e teve várias chances de marcar, mas a bola não entrou. Luanderson do Ipatinga tirou um gol certo da linha e o goleiro Gabriel fez uma grande defesa para evitar o gol da Veterana. Além disso, o atacante Aslen perdeu uma grande oportunidade após receber um passe perfeito de Erivelton, mas chutou para fora. Mesmo com o domínio da Caldense, a bola pune e o Ipatinga conseguiu marcar o gol da vitória. Após um escanteio e bate rebate na área a bola sobrou para Mailson marcar. Depois disso, o time adversário esfriou o jogo e garantiu os três pontos. A Caldense terá agora a missão de se recuperar na competição e vencer o próximo jogo contra o Villa Nova. Nesta partida a Veterana será comandada por Thiago Oliveira. O time precisa de uma vitó-ria a qualquer custo para se recuperar na competição e se distanciar da zona do rebaixamento.