Marcelo Heitor sugere implantação de uma unidade para atender crianças com lábio leporino

Poços de Caldas, MG – Um dos assuntos abordados pelo vereador Marcelo Heitor (PSC), neste início do ano, é o atendimento às crianças com lábio leporino. Também conhecido como fenda palatina, esta anomalia congênita craniofacial consiste em uma abertura no lábio ou no palato (céu da boca), fazendo com que haja um desenvolvimento incompleto do lábio enquanto o bebê está se formando, antes de nascer. Na próxima semana, estará em pauta um Requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre o assunto.

As crianças afetadas com o lábio leporino sofrem repercussões de natureza funcional, estética, emocional e clínica, que repercutem com o aumento da incidência de pneumonia de aspiração, problemas auditivos, dificuldades de alimentação e distúrbios na fala. De acordo com Marcelo Heitor, algumas famílias o procuraram relatando as dificuldades enfrentadas de acesso a centros especializados. “No mês de janeiro, conversei com algumas pessoas que possuem casos de lábio leporino na família. Sabemos que o acesso a tratamentos são difíceis, por isso quero saber da Prefeitura o que pode ser feito para amenizar essa situação”, diz.

O vereador ressalta a importância de uma unidade de saúde especializada para atender às crianças. “Problemas com a amamentação, devido á fissura, até o tratamento com fonoaudiólogos e cirurgias são casos que merecem atenção. A criança com lábio leporino tem o lábio e o céu da boca desenvolvidos separadamente durante os três primeiros meses de gestação. Nas fissuras mais comuns o lado esquerdo e o direito do lábio não se juntam, ficando uma linha vertical aberta. A mesma situação pode acontecer com o céu da boca. Dessa forma, é preciso um acompanhamento, pois eles apresentam alguma dificuldade nas ações rotineiras”, afirma.

No Requerimento que será votado na próxima sessão, o vereador questiona se a Secretaria de Saúde já realizou algum levantamento a fim de verificar a possibilidade de implantação de um local de atendimento e se há algum projeto em andamento.