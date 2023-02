Novo secretário e secretário adjunto de saúde são apresentados à servidores

No fim da manhã desta quarta-feira (08), o prefeito Sérgio Azevedo fez a apresentação dos novos secretários que estarão à frente da secretaria de saúde para os servidores.

A secretaria de saúde terá como secretário, Tiago Mariano, que deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e como adjunto Carlos Almeida, que deixou a Promoção Social.

Durante a apresentação, o prefeito Sérgio Azevedo agradeceu o trabalho realizado pela Rosilene Faria que deixa a secretaria e exaltou o trabalho de todos os servidores. “Mesmo com as mudanças o trabalho da secretaria de saúde tem que continuar, sabemos da competência da equipe. O Tiago e o Carlos vem pra ajudar, todo mundo deve entender a importância que tem em fazer sua parte.”

Em sua despedida, Rosilene Faria agradeceu a equipe e a oportunidade. “Tive a oportunidade de estar à frente da secretaria de Saúde com uma ótima equipe, onde todo mundo joga junto. Só tenho a agradecer e falar que muito orgulho por ser a primeira enfermeira que assumiu a secretaria de saúde em Poços de Caldas.”

O novo secretário de saúde, Tiago Mariano falou sobre as expectativa de trabalho na nova secretaria. “Eu acredito muito no trabalho que a equipe realiza, eu realmente acredito no sus e tenho as melhores referências possíveis. Sei o quanto o trabalho que vocês executam é importante para a população. A gente sempre ouviu que a equipe é muito boa, não somos na área, viemos para contribuir para melhorar.”

Já de acordo com o novo secretário adjunto de saúde, Carlos Almeida a equipe tem que seguir sempre junta, se apoiando nas conquistas e dificuldades. “Cada um tem sua forma insubstituível de fazer sua gestão, nós pretendemos administrar com diálogo para somar. Somos de Poços de Caldas e queremos o melhor para a nossa cidade. Obrigada pela acolhida.”

Atualmente, a secretaria de saúde conta com 1.527 servidores, entre concursados e contratados.

Estiveram presentes no momento também o secretário de Governo Paulo Ney de Castro Jr. e o secretário de comunicação Antônio Donizette Albino.