Caldense vence Villa Nova no Ronaldão e consegue sua primeira vitória no campeonato

FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA

VÍDEOS RENAN MUNIZ/CALDENSE

Poços de Caldas, MG – Finalmente o torcedor deixou o Ronaldão feliz comemorando uma vitória da Caldense. Não foi uma grande atuação o time ainda apresentou alguns erros, porém, derrotou o Villa Nova por 2×1. Erick Salles abriu o placar para a Veterana aos 10 minutos do primeiro tempo. O gol de empate do Villa foi de Gabriel Santos aos 36 minutos da primeira etapa. No segundo tempo Mayco Félix, aos 9 minutos marcou o segundo da Veterana. Com o resultado a Caldense chegou aos 9 pontos no grupo 2 e volta a jogar na sexta-feira em São João Del Rey contra o Athletic.

O jogo

A Veterana foi pra cima e logo no início teve chance claríssima. Mayco Félix acertou um belo chute, Thiago Braga operou um milagre e no rebote Aruá acertou o travessão. Na sequência da jogada, Mayco Félix encontrou Erick Salles livre pela direita, o beirada chegou na cara do gol e estufou a rede, 1 a 0.

O Villa tentou reagir, mas a Caldense bem postada marcava bem. Até que Gabriel Santos recebeu bola pela esquerda e acertou um chute de rara felicidade no ângulo para igualar o marcador. Na etapa complementar, Mayco Félix recebeu cruzamento açucarado de Baianinho e mandou a bola próxima à trave esquerda. Na jogada seguinte, o centroavante alviverde não perdoou. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Erick Salles e mandou para a rede.

O Leão do Bonfim tentou pressionar, mas a Veterana era eficiente na defesa e explorava os contra-ataques com a velocidade de Baianinho pela esquerda. Elissom ainda fez uma grande defesa no final em cobrança de falta e fechou o gol para decretar a vitória alviverde por 2 a 1.

O Verdão volta a campo na próxima sexta-feira (17) às 19h30 contra o Athletic em São João del Rei.

FICHA TÉCNICA

11/02/2023: Caldense 2-1 Villa Nova

Campeonato Mineiro 2023 5ª Rodada. Local: Poços de Caldas-MG, Ronaldão. Sábado 16h

Público: 908

Renda: R$ 9.120

Juiz: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Jeferson Cristiano Monteiro

Quarto árbitro: Luis Carlos Brum

Analista: Rogério Pereira da Costa

VAR: Emerson de Almeida Ferreira, Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (AVAR1), Renato Cardoso da Conceição (Observador)

Gols: Erick Salles 10’, Gabriel Santos 36’ 1º; Mayco Félix 10’ 2º

Cartão amarelo: Erick Salles, Geovane Itinga, Gladstone (auxiliar técnico); Thomasel, Gabriel Santos, Henrique Medeiros.

Expulsão: Eduardo Pacheco (auxiliar técnico Villa, após a partida)

Caldense: Elissom; João Vitor, Patrick Marcelino, Suéliton, Alyson Neves (Pedro Rosa 20’ 2º); Kayo (Erivelton (intervalo)), Fabrício Costa (C); Erick Salles, Aruá (Kauê 11’ 2º), Bruninho (Baianinho (intervalo)); Mayco Félix (Geovane Itinga 34’ 2º). Técnico: Thiago Oliveira.

Villa: Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan (C), Ruan; Gabriel Santos, Jorginho (Michel Borges 30’ 2º); Igor Oliveira (Daniel Reis 19’ 2º), Dodô (Henrique Medeiros 37’ 2º), Léo Reis (Vitor Santos 37’ 2º); Thomasel (Wesley Hiago 19’ 2º). Técnico: Cícero Júnior.