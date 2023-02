Mulher sofre sequestro seguido de roubo de cerca de R$ 60 mil

Poços de Caldas, MG – Na noite da sexta-feira (10/02), uma mulher de 46 anos foi vítima de um violento assalto em frente à sua casa localizada na Rua São João da Boa Vista, no Jardim dos Estados, região central da cidade. Ela foi abordada por dois criminosos encapuzados, armados com armas de fogo, que exigiram dinheiro.

A vítima informou não ter dinheiro em casa, mas os criminosos não se satisfizeram e passaram a agredir seu cachorro como forma de pressioná-la a revelar onde estava o dinheiro. A mulher foi então feita refém e levada para sua empresa, onde os criminosos roubaram cerca de R$ 60.000,00, além de outros objetos.

Depois de roubar o dinheiro e outros objetos, os criminosos levaram a vítima até São Roque da Fartura/SP e a libertaram juntamente com seu veículo. Eles fugiram em outro veículo não identificado em direção a Vargem Grande do Sul/SP.

A mulher conseguiu pedir ajuda ao chegar no Marco Divisório, e a Polícia Militar imediatamente iniciou as buscas. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi preso e o dinheiro não foi recuperado. A polícia ainda está investigando o caso e as informações foram repassadas para a polícia do Estado de São Paulo.