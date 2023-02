Procuradoria Especial criada pela Câmara terá função de defender os direitos das mulheres

Poços de Caldas, MG -Através da Resolução n. 888/2022, a Câmara de Poços instituiu a Procuradoria Especial da Mulher, órgão independente que tem como objetivo proteger os direitos das mulheres, principalmente contra a violência e a discriminação. Na primeira reunião ordinária do Legislativo, foram designadas as vereadoras Regina Cioffi (PP) e Luzia Martins (PDT) para as funções de Procuradora Especial da Mulher e Procuradora Adjunta, respectivamente.

A lei aprovada pela Câmara, que decorre de um projeto da vereadora Regina, determina a escolha dos cargos na sessão inaugural e estabelece o mandato de dois anos. Compete à Procuradoria, entre outras atribuições: receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra à mulher; fiscalizar e acompanhar a execução de programas dos governos federal, estadual e municipal, que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias; promover pesquisas, estudos e debates sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca do seu deficit de representação das áreas política, social e mercado de trabalho; zelar pela participação efetiva das vereadores nos órgãos e nas atividades da Câmara.

Para Regina Cioffi, será um trabalho importantíssimo em defesa das mulheres. “Instituímos, oficialmente, a Procuradoria da Mulher, com muita honra um projeto de minha autoria, com participação da vereadora Luzia como coautora. Alguns dos objetivos são maior representatividade, visibilidade e destaques da mulher na política, além de, claro, combater a violência e discriminação, até mesmo da violência política, que hoje está muito comum. É claro que temos que ampliar a rede de proteção no município, porque vamos promover espaços de discussão de políticas públicas de enfrentamento à violência. Em Minas, a cada dois dias, está ocorrendo um feminicídio e isso é preocupante”, disse.

A vereadora Luzia Martins enfatizou que a Procuraria da Mulher tem sido instalada em diversas Câmaras Municipais. “Isso é muito importante para nós mulheres. Quando um homem diz ‘eu imagino o que vocês passam’, eu entendo que só fica na imaginação mesmo, porque só as mulheres sabem o que elas passam diante de alguns desafios, principalmente na política, em que algumas atitudes machistas são comuns nestes contextos. Então, um equipamento como a Procuradoria vem fortalecer o nosso movimento e dizer que as mulheres podem ocupar o espaço que quiserem e não o espaço que o homem acha que ela tem que ocupar”, afirmou.

Ainda segundo a parlamentar, a Lei Maria da Penha já mudou um pouco desse cenário. “No entanto, a questão cultural está muito arraigada, precisa ainda de muito trabalho de nós mulheres. Principalmente, nós que estamos ocupando estes espaços de representação política, apesar de momentos muito difíceis, de sermos cortadas ou invalidadas, que são situações que passo com frequência apenas por ser mulher. Se isto é inconsciente, está na hora de se tornar consciente e está na hora dos homens serem responsabilizados por essas ações que são inaceitáveis. Não podemos mais cruzar os braços e continuar aceitando certas coisas”, ressaltou.

Regina Cioffi destacou, também, que é preciso dignificar a vida da mulher em todos os sentidos. “Inclusive, uma das ações que quero propor já de início é a criação do Ponto Violeta, uma iniciativa que vai envolver Promotoria, Delegacia da Mulher, Executivo, e consiste em locais na cidade onde a mulher pode pedir auxílio. Considero a Procuradoria um passo importantíssimo que a Câmara está dando no sentido de políticas públicas contundentes e eficientes para as mulheres”, finalizou a legisladora.