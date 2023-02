Vereador Paulista pede audiência pública com o tema “Saúde dos Idosos em Poços”

Poços de Caldas, MG – O vereador Paulista está solicitando a realização de uma audiência pública com o “Saúde dos Idosos em Poços de Caldas”. No documento Paulista destaca que a terceira idade é considerada por muitos como a melhor idade, uma fase da vida de uma pessoa que é um momento que requer cuidados e atenção especial, principalmente com relação à saúde do idoso. O documento destaca que no Brasil o percentual de idosos em comparação à população total cresceu nos últimos anos e a tendência é que esse número permaneça subindo, segundo dados do IBGE. O vereador destaca ainda que esse contexto social demanda a necessidade de ampliar a assistência ao idoso de forma que seja possível melhorar sua qualidade e expectativa de vida. Paulista lembra que para garantir os direitos básicos dos idosos brasileiros perante a lei, o Governo Federal criou, no ano de 2013, o Estatuto do Idoso. A saúde do idoso está diretamente vinculada à melhora na qualidade de vida. Afinal, mais importante do que ter uma longa vida, é poder aproveitá-la da melhor forma possível, com bem-estar físico e mental.

“Geralmente o idoso tem saúde mais frágil, e está mais propenso a sofrer de doenças crônicas, genéticas, muitas vezes, desencadeadas por condições vividas ao longo da vida. Além do idoso, toda a sua família e a sociedade podem se beneficiar de sua boa saúde. Com uma saúde de qualidade, o idoso viverá mais e melhor e assim participará mais ativamente da sociedade como um todo, consumindo, interagindo, viajando”, destacou Paulista. Segundo o vereador a audiência é necessária para discutir detalhadamente o projeto com toda a população.